Антироссийские санкции отразились на военном потенциале РФ, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. В интервью изданию Tageszeitung политик также посетовал, что страна со «140 миллионами жителей» не прекращает производить и потреблять продукцию.

Санкции призваны ограничить способность России вести [спецоперацию]. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление. <...> Они [санкции] очень обширны. Теперь мы должны, прежде всего, смотреть внимательнее, чтобы их не обошли стороной, — сказал Шольц.

Канцлер в очередной раз обвинил Россию в якобы прекращении поставок газа в ФРГ. Шольц уточнил, что Берлину удалось пережить разрыв экономических связей с Москвой благодаря большим государственным инвестициям ФРГ.

Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за перевода Шольца

Ранее директор центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что на антироссийские санкции, которые вводит Запад, лучше всего «забить болт». Эксперт подчеркнул, что Россия, Китай, Индия и Иран на данный момент активно формируют новую инвестиционную реальность, для которой западные ограничения не актуальны. Мухин также отметил, что санкции являются бизнесом для американских и европейских компаний.