Умер Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что в последнее время Кавалли страдал от продолжительной болезни. При этом у модельера осталось шестеро детей — последний из них родился в прошлом году.

Кавалли получил всемирную известность как дизайнер одежды и основатель собственного бренда Roberto Cavalli. Ключевым символом одежды от Кавалли стали модели из натуральной кожи. Поклонниками бренда себя называют Наталья Водянова, Дженифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Шакира, Энтони Хопкинс и многие другие знаменитости.

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