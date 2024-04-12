Шольц: Германии ещё долго придется поставлять оружие Украине

Берлину ещё долго придётся поставлять оружие Киеву, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом он сообщил в интервью изданию Tageszeitung.

«Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И быстро стало ясно, что эта война не будет короткой», — сказал Шольц.

По его словам, Германии ещё долго придётся поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

Никто не знает, сколько будет продолжаться вооружённый конфликт на Украине, добавил канцлер ФРГ.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна выделит дополнительно €1 млрд для оказания военной помощи Киеву.