Шольц: Германии ещё долго придется поставлять оружие Украине

Шольц: Германии ещё долго придётся поставлять оружие и боеприпасы Украине
Берлину ещё долго придётся поставлять оружие Киеву, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Об этом он сообщил в интервью изданию Tageszeitung.
«Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И быстро стало ясно, что эта война не будет короткой», — сказал Шольц.
По его словам, Германии ещё долго придётся поставлять Киеву оружие и боеприпасы.
Никто не знает, сколько будет продолжаться вооружённый конфликт на Украине, добавил канцлер ФРГ.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна выделит дополнительно €1 млрд для оказания военной помощи Киеву.