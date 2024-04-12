Шольц рассказал, когда будет готов поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, после того как Кремль выведет свои войска с Украины. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tageszeitung.

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«Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что переговоры возможны, когда Россия осознает, что не сможет «навязать мир на своих условиях» и решит вывести войска с Украины.

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Последняя беседа Шольца с Путиным состоялась в декабре 2022 года. С тех пор канцлер несколько раз заявлял о своей готовности к общению с российским лидером. Однако конкретные сроки и предпосылки для возобновления диалога не были озвучены.