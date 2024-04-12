Иран предупредил США об атаке

Тегеран предупредил Вашингтон, что при вмешательстве в конфликт между Израилем и Ираном по силам США в регионе будет нанесен удар. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

По их словам, Тегеран передал предупреждение президенту США Джо Байдену через несколько арабских стран.

«Если Вашингтон вмешается в боевые действия между Израилем и Ираном, силы Соединенных Штатов в регионе будут атакованы», — добавили чиновники, цитируя послание.

Собеседники портала отметили, что из предупреждения неясно, подвергнутся ли силы США атаке в случае оказания помощи Израилю в перехвате ракет или только если они примут участие в ответных операциях ЦАХАЛ. В послании говорится, что Иран «атакует силы, которые атакуют их, поэтому не шутите с нами — и мы не будем шутить с вами», пояснили они.

В США назвали возможную дату атаки Ирана на Израиль

Напомним, что в начале апреля ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погибли семь офицеров КСИР, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников. Тегеран пообещал ответить на это. В связи с этим сообщалось, что США ожидают атаки Ирана против Израиля. Вашингтон заверил Израиль, что поможет в противостоянии любым угрозам.