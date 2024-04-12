$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Иран предупредил США об ответе при вмешательстве в конфликт с Израилем

Тегеран предупредил Вашингтон, что при вмешательстве в конфликт между Израилем и Ираном по силам США в регионе будет нанесен удар. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

Иран предупредил США об атаке
© globallookpress.com

По их словам, Тегеран передал предупреждение президенту США Джо Байдену через несколько арабских стран.

«Если Вашингтон вмешается в боевые действия между Израилем и Ираном, силы Соединенных Штатов в регионе будут атакованы», — добавили чиновники, цитируя послание.

Собеседники портала отметили, что из предупреждения неясно, подвергнутся ли силы США атаке в случае оказания помощи Израилю в перехвате ракет или только если они примут участие в ответных операциях ЦАХАЛ. В послании говорится, что Иран «атакует силы, которые атакуют их, поэтому не шутите с нами — и мы не будем шутить с вами», пояснили они.

В США назвали возможную дату атаки Ирана на Израиль

Напомним, что в начале апреля ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погибли семь офицеров КСИР, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников. Тегеран пообещал ответить на это. В связи с этим сообщалось, что США ожидают атаки Ирана против Израиля. Вашингтон заверил Израиль, что поможет в противостоянии любым угрозам.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости