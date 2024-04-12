Самые старые сиамские близнецы умерли в возрасте 62 лет

Cиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы умерли в возрасте 62 лет. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Близнецы умерли 7 апреля в больнице Университета

Пенсильвании. Шаппеллы прожили на девять лет дольше, чем вторые по возрасту сиамские близнецы из когда-либо зарегистрированных.

Лори и Джордж родились 18 сентября 1961 года со сросшимися черепами, общими 30% мозга и кровеносными сосудами.

Причина смерти сиамских близнецов неизвестна.