МИД Киргизии выразил России озабоченность из-за обыска в квартире дипломата

МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с действиями полиции России по отношению к членам семьи дипломата республики в Москве.

Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

Как сказано в заявлении, 12 апреля в консульском департаменте МИД Киргизии прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым.

Сообщается, что во время встречи была выражена озабоченность Киргизии действиями сотрудников органов внутренних дел России в отношении членов семьи советника посольства страны в Москве, «грубо нарушившими» положения Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

4 апреля киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров заявил, что банки Киргизии и России работают между собой.

Позже он сообщил, что кабмин Киргизии не причастен к прекращению обслуживания карты МИР.