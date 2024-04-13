МАГАТЭ поприветствовало перевод всех блоков ЗАЭС в "холодный останов"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поприветствовал перевод всех блоков Запорожской АЭС в режим "холодного останова". Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Решение перевести все шесть энергоблоков в режим "холодного останова" само по себе является положительным, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но оно не решает основной проблемы, связанной с недавним резким ухудшением ситуации на станции. Несомненно, ситуация с ядерной и физической безопасностью на этом крупном ядерном объекте остается крайне неустойчивой", - сказал он.

В организации отметили, что эксперты МАГАТЭ в субботу утром слышали звуки артиллерийского огня на разном расстоянии от станции.