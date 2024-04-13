В Швейцарии призвали обеспечить присутствие РФ на мирной конференции по Украине

Вице-президент женевского отделения «Швейцарской народной партии» (ШНП) Александр Шевалье в беседе с «Известиями» России на мирной конференции по Украине в Швейцарии.

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«Мы, особенно в ШНП, считаем, что эта мирная конференция, которая запланирована примерно на середину июня, совершенно бессмысленна без присутствия России», — сказал политик.

Шевалье считает позором то, что его стране приходится совершать такие действия, которые нравятся Европейскому союзу и Соединенным Штатам, без учета мнения Москвы.

Мирная конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что на первом саммите без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Кремль к процессу урегулирования конфликта. По его словам, российская сторона рано или поздно должна принять участие в мирном процессе по Украине, однако необязательно, чтобы она была там в первый день. Также он проинформировал, что в январе швейцарские власти направили запрос об участии, однако в феврале Москва ответила отказом.