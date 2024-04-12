В Грузии заявили о готовности обсудить закон об иноагентах с Западом

Власти Грузии сохраняют твердую позицию в отношении принятия закона об иноагентах, однако Тбилиси готов обсудить его с западными партнерами. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Германию, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

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«"Закон о прозрачности" полностью соответствует правовым принципам. Мы открыты и готовы вести дискуссии с европейскими, американскими или местными грузинскими партнерами. Наш подход и позиции очень тверды», — отметил он.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что данный законопроект предусматривает лишь ежегодное раскрытие финансовой информации неправительственных организаций и профильных СМИ. По его словам, прозрачность финансирования не может оказать негативное влияние на деятельность какой-либо организации.

О намерении властей Грузии вернуться к рассмотрению законопроекта об иноагентах 3 апреля сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он отметил, что аналогичные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии.