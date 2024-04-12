Берн пообещал скоро определиться с приглашением России на саммит по Украине

Берн скоро определится, приглашать ли Россию на саммит по Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает РИА Новости.

«Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — пообещал дипломат.

Он также назвал хорошим знаком первое заявление президента России Владимира Путина о мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад перечеркнул любые перспективы конференции по Украине в Швейцарии ультиматумом России.