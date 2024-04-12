В МИД Таджикистана заявили, что терроризм не должен ассоциироваться с национальностью

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что акты терроризма, независимо от их мотивов, не могут и не должны ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что об этом Мухриддин заявил на двусторонней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая прошла в Минске. Во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана сообщили, что Лавров высказал понимание позиции Мухриддина и отметил, что "разделяет данный подход".

Также Мухриддин заявил 12 апреля, что российские правоохранители не должны использовать пытки при расследовании теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, дипломат напомнил, что российские правоохранители должны соблюдать международные нормы и требования своего законодательства.

При этом он подчеркнул, что Душанбе ожидает, что наказание за теракт в "Крокусе" понесут и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления.