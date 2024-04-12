Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войны Минска и Киева хотят в НАТО, но белорусские власти на это не пойдут из-за последствий и ситуации на границе. Видеозапись беседы Лукашенко с журналистами опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Лукашенко заявил, что призывы к конфликту Белоруссии и Украины играют на руку НАТО.

Лукашенко заявил, что для Украины настал момент договориться

По его мнению, сегодня война Белоруссии с Украиной ничего бы не дала, так как украинская часть границы «забаррикадирована» и полностью заминирована. Он добавил, что там также находятся 120 тысяч украинских военнослужащих.

«Это они [НАТО - прим.ред.] хотя и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной. Что произойдет? <…> 1500 километров примерно граница у нас с Украиной, и на прибалтийском-польском направлении еще 1500, три тысячи километров - нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия не смогла бы этого сделать и проблем для себя не хочет.

«Это самое простое решение - завтра «Искандер» поставил на позицию, впихнул туда ракету, <…> и высокоточное оружие полетело в Киев. Это проще всего, но надо понимать последствия, не забывать, что у нас полстраны находится в радиусе ста километров от Киева, в том числе и Мозырский НПЗ», - отметил он.

Лукашенко добавил, что в случае атаки на НПЗ Белоруссия «ответит так, что мало не покажется».

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск примет участие в боевых действиях, если «хотя бы один» украинский солдат придет на территорию Белоруссии убивать местных жителей.