Лукашенко оценил возможность появления французских войск на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в готовности французских властей отправить свои войска на Украину. Видеозапись с соответствующим заявлением главы государства в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Белорусский лидер пообщался с корреспондентами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он прокомментировал заявления западных политиков по поводу возможной отправки солдат в зону боевых действий на Украине.

«Французы будут защищать Украину. Слушайте, смех. Это все разговоры, никакие французы туда не полезут, и никто защищать там не будет», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что таким образом страны Запада пытаются запугать его и российского лидера. При этом дискуссии о том, что Минск может вступить в вооруженное противостояние между Москвой и Киевом, глава республики назвал чушью.

По словам Лукашенко, подобные высказывания можно сравнить с заявлениями США и их союзников о планах РФ и Белоруссии «завтра захватить Европу». Он подчеркнул, что никогда даже не обсуждал с Путиным этот вариант развития событий.