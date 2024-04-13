Проведение мирной конференции по конфликту на Украине без участия российской стороны абсурдно. Такое мнение выразили обозреватели газеты Al Khaleej.

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Они раскритиковали план украинского президента Владимира Зеленского, отметив, что подобное мероприятие «противоречит самой идее мира», если только его цель не заключается в том, чтобы превратить конференцию в форум хулителей РФ.

Авторы добавили, что без Москвы у участников мероприятия не получится принять решение, которое могло бы способствовать началу переговоров. Несмотря на это, Зеленский уверен, что по итогам конференции на Россию получится «оказать давление и заставить ее сесть за стол переговоров», утверждается в материале.

Ранее вице-президент женевского отделения «Швейцарской народной партии» (ШНП) Александр Шевалье выступил с призывом обеспечить присутствие РФ на мирной конференции по Украине в Швейцарии. Он назвал позором то, что его государству приходится совершать действия, которые нравятся Европейскому союзу и Соединенным Штатам Америки, без учета мнения России.