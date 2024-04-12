Байден превзошел Трампа в борьбе с Китаем

Министерство торговли США при администрации президента Джо Байдена уже внесло в черный список больше компаний из Китая, чем при Дональде Трампе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что при Байдене, на данный момент, в черный список попали 319 компаний из Китая. При Трампе минторг США внес в черный список всего 306 китайских компаний.

До этого сообщалось, что Китай ввел контрмеры против двух американских компаний за продажу оружия Тайваню. Речь идет об General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Подчеркивается, что они участвуют в продаже оружия Тайваню.

Отмечается, что речь идет о заморозке любого имущества компаний в Китае, а также запрет выдавать визы и посещать страну высшему руководству этих компаний. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 11 апреля.

Перед этим председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в мире нет силы, которая была бы способна разделить Тайвань и Китай. Своим мнением он поделился в рамках встречи в Пекине с экс-главой администрации Тайваня Ма Инцзю. До этого Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях двух стран.