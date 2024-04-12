Обзор иноСМИ: Лондон о лазерном оружии для Киева, план Ирана в ответ на удар Израиля

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Украина попросила Францию «помочь продержаться»

Власти Украины и глава объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи предупредили о поражении Киева без западной военной помощи,

сообщает Le Figaro. Если Конгресс США не поможет Киеву, Украина проиграет, заявил на этой неделе Владимир Зеленский; Каволи подчеркнул, что Киев «почти полностью зависит от внешней поддержки».

Каволи считает, что Украина исчерпает артиллерийские снаряды и средства ПВО за «довольно короткий период времени». Неназванный французский чиновник рассказал Le Figaro о просьбах о помощи от Киева к Парижу: украинцы просят Францию помочь «продержаться в 2024 году», чтобы в 2025-м Киев попытался начать наступление. В Киеве особенно заинтересованы в наземной системе «земля-воздух» средней дальности SAMPT, которую Франция развернула в Румынии, но «больше, чем система, им нужны ракеты».

В Иране рассказали о плане ответа на атаку Израиля

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил немецкой коллеге Анналене Бербок, что Иран «полон решимости» ответить на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске, но сделает это «надлежащим» и «ограниченным» образом. Об этом

сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Бербок инициировала телефонный разговор с Абдоллахианом по просьбе администрации Джо Байдена, крайне обеспокоенной, что ответ Ирана может привести к региональной эскалации. Бербок передала послание из США, призывающее Иран трезво оценивать масштабы потенциального израильского «ответа на ответ». Абдоллахиан подчеркнул, что Израиль своим нападением нарушил международное право и Венскую конвенцию, и «законная самооборона с целью наказания агрессора является необходимостью».

Зеленский призвал Запад «прекратить разговоры»

Владимир Зеленский заявил, что 11 апреля по украинским объектам были нанесены десятки ударов ракетами и беспилотниками, и призвал союзников оказать большую поддержку Украине. Об этом сообщает Politico.

Больше всего проблем было зафиксировано в Харькове - в нескольких районах начались перебои с электричеством и не работало метро. Зеленский призвал союзников «прекратить разговоры» и начать оказывать Киеву больше поддержки. Украине «нужны системы ПВО и другая оборонная помощь, а не взгляд сквозь пальцы и длительные дискуссии», подчеркнул он.

Туск потребовал передать Украине замороженные российские активы

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ЕС должен использовать замороженные активы России для финансирования Украины, сообщает Bloomberg. По мнению Туска, передачи Киеву непредвиденных прибылей от российских активов было бы недостаточно.

Около 280 миллиардов долларов российских активов были заморожены западными странами, причем более двух третей из этой суммы заблокированы в ЕС. Основная часть находится у бельгийского депозитария Euroclear, за 2023 год эти деньги принесли около 4,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли.

Лондон допустил передачу Киеву лазерного оружия в ближайшие годы

Британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Лондон планирует добавить лазерное оружие дальнего действия DragonFire в свой арсенал к 2027 году. Как

сообщает The Telegraph, Шэппс допустил, что Лондон сможет передать прототипы DragonFire Киеву еще раньше, «даже если они не будут доработаны на сто процентов».

Шэппс выразил уверенность, что другие страны вряд ли смогут быстро создать нечто подобное DragonFire, так как это оружие «действительно передовое». По словам министра, оружие, способное поразить монету на расстоянии километра, «может иметь огромные последствия». В Британии рассчитывают, что лазер сможет поражать дроны, и стоить это будет дешево в отличие от ракет-перехватчиков, цены на которые могут достигать десятков и сотен тысяч фунтов.