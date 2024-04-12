Сийярто прокомментировал сообщения о визите Си Цзиньпина в Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не подтвердил, но и не опроверг появившиеся в печати сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин вскоре нанесет визит в Будапешт. Он отметил, что в 2024 году две страны действительно планируют встречи на высоком уровне.

"В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между Венгрией и Китайской Народной Республикой, и, поскольку между двумя странами существует всеобъемлющее стратегическое партнерство, вполне оправданно, что в этом году должны состояться взаимные визиты на высоком уровне", - сказал Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с министром европейских дел Черногории Маидой Горчевич. "Если программа этих официальных визитов будет окончательно согласована с китайской стороной, то, конечно, мы объявим об этом", - заверил глава МИД.

Он сообщил, что в апреле планирует обсудить это на встречах с министрами иностранных дел и торговли Китая.

"Мы сделаем заявление, когда придет время", - пообещал Сийярто, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что 5 мая Си Цзиньпин отправится в поездку в Европу, в ходе которой посетит Францию, Сербию и Венгрию.

Глава МИД отметил, что венгерское правительство придает большое значение развитию экономического сотрудничества с Китаем. Премьер-министр Виктор Орбан последний раз встречался с Си Цзиньпином в октябре 2023 года во время международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине. Там же на форуме состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.