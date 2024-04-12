МИД Китая вызвал японского дипломата

Министерство иностранных дел Китая вызвало японского дипломата и выразило ему серьезную обеспокоенность китайской стороны из-за негативных комментариев Токио в отношении Пекина. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что комментарии были сделаны во время трехсторонней встречи между США, Японией и Филиппинами.

Согласно заявлению МИД Китая, Лю Цзиньсун, глава департамента по делам Азии Министерства иностранных дел Китая, встретился с японским дипломатом, имя которого не указано, в Пекине, чтобы сделать ему официальное заявление в связи с комментариями Токио.

До этого в Северной Корее заявили, что Япония под видом укрепления своего оборонного потенциала и Сил самообороны возрождает императорскую армию. Там отметили, что на сегодняшний день Токио приукрашивает свои «прошлые преступления путем искажения истории», а также расширяет отряды самообороны как наступательные вооруженные силы. В Пхеньяне добавили, что Япония обладает сверхсовременным вооружением.