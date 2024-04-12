Вариант, при котором в Европейский союз сперва войдет подконтрольная Кишиневу территория Молдавии, а позже присоединится Приднестровье, допустим. Об этом сообщил посол объединения в республике Янис Мажейкс. RT на русском

«Мы можем подумать о том, чтобы сначала правый берег, территория, контролируемая конституционным руководством, присоединился первым, а левый берег присоединился бы позже», - сказал он в интервью украинскому изданию "Общественное". При этом дипломат назвал такой вариант нежелательным. ТАСС

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что жители Молдавии не хотят присоединения республики к ЕС. «Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с РФ, и с Украиной, и с Румынией, и с ЕС», — подчеркнула она. Lenta.ru