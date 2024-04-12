Экс-премьер Украины рассказал, как на Зеленского повлияет падение рейтинга

С падением своего рейтинга Владимир Зеленский будет больше использовать силовое принуждение в управлении страной. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил бывший премьер Украины Николай Азаров. Газета.Ru

По его словам, украинские граждане не одобряют действия действующих властей, рейтинг доверия к ним постоянно снижается. Несмотря на это, украинские власти «не останавливаются и штампуют одно непопулярное решение за другим». Это и приводит к падению рейтинга как президента, так и Верховной Рады, считает Азаров. Lenta.ru

По его словам, закон о мобилизации, принятый Радой Украины, не устроит армию и приведет к гибели множества украинских мужчин. «Зеленский умудрился продавить законопроект об ужесточении мобилизации, который не устраивает ни армию, ни украинцев. Военным он не дал ни ротацию, ни демобилизацию. А украинских мужчин обязал «пустить в расход» с помощью тотальной и драконовской мобилизации», - написал он. ТАСС