«Катастрофа»: западные СМИ о принятом Радой законопроекте о мобилизации

Верховная рада 11 апреля во втором чтении приняла спорный законопроект о мобилизации - ожидается, что документ станет законом уже в мае. Западные СМИ рассказали, что законопроект вызывает широкое возмущение среди украинцев, а некоторые называют его «катастрофой».

Депутаты отклонили первоначальную версию законопроекта в январе, пересмотренная версия была представлена в феврале. После долгих споров законопроект приняли во втором чтении - к этому моменту в него внесли четыре тысячи поправок, рассказала британская газета The Guardian

В Раде предложили изымать машины по мобилизации

Украине нужны свежие рекруты на фоне растущих потерь, отмечает The Guardian. В декабре 2023 года Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо 450-500 тысяч новобранцев, но новый глава армии Александр Сырский заявил, что эта цифра «значительно сократилась». В то же время газета подчеркивает, что украинцы, действительно желавшие присоединиться к ВСУ, уже давно сделали это добровольно.

Новый скандал вокруг закона разгорелся после того, как был отменен пункт о демобилизации, позволявший солдатам покинуть ВСУ после 36 месяцев службы, отмечает CNN. Ротацию военных решили отменить после вмешательства Сырского и украинского министра обороны Рустема Умерова. 46-летний украинский артиллерист Александр назвал такое решение «катастрофой».

«Если человек подобен рабу, то это ни к чему хорошему не приведет», - подчеркнул он.

Артем, также служащий в артиллерийском подразделении, заявил CNN, что из-за этого у солдат ВСУ «нет никакой мотивации».

Когда закон вступит в силу, у военнообязанных украинцев будет 60 дней для регистрации либо лично, либо через электронную систему. Те, кто не зарегистрируется, будут считаться уклонистами. Также мужчинам придется носить с собой регистрационные документы в общественных местах. На прошлой неделе Зеленский отдельно подписал закон, снижающий минимальный возраст для призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.

Politico отмечает, что отсутствие новостей о демобилизации вызвало широкое возмущение украинцев, «оставив их с чувством покинутости».