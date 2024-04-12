Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему считает, что «Украина скоро одумается». Видеоролик с ответом белорусского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Чувствую, что происходит на Украине. Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит внутри Украины. Главное — это внутри. В начале СВО Володю Зеленского поддерживали почти 98%. Сегодня разнятся цифры. Кто-то говорит 34%, а последние данные у россиян — около 14%. Самый высокий рейтинг у Залужного — 35%. Все равно немного. Видите, какое падение», — сказал Лукашенко.

12 апреля бывший премьер Украины Николай Азаров выразил мнение, что с падением своего рейтинга президент Украины Владимир Зеленский будет больше использовать силовое принуждение в управлении страной.

4 апреля стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента Зеленского с сентября 2023 по февраль 2024 года снизился почти в два раза, с 42% до 22%.

10 апреля Зеленский анонсировал новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).