Канцлер Германии Олаф Шольц склоняется перед Китаем, несмотря на давление со стороны США, поскольку это необходимо для немецкой экономики. Об этом сообщает газета Politico.

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Отмечается, что хотя немецкие лидеры постоянно напоминают миру о своей преданности самым высоким моральным стандартам, они не готовы жертвовать своим процветанием ради прав человека, интересов безопасности Вашингтона или даже Европейского союза (ЕС), поэтому продолжают налаживать отношения с Пекином.

При этом на протяжении многих лет «дорога в Китай была вымощена золотом» для немецких компаний, поддерживая позиции Германии как одной из ведущих экономик мира, однако в последнее время «стала больше напоминать дорогу в ад» из-за протекционизма и жесткой китайской промышленной политики.

По данным издания, на этом фоне предстоящий визит Шольца в Китай несет в себе нечто большее, чем намек на отчаяние.

Ранее президент США Джо Байден выразил готовность укреплять связи с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в области безопасности для защиты стран на фоне напряженности с Китаем. Американский лидер отметил, что обязательства Соединенных Штатов по защите Японии и Филиппин остаются «железными».