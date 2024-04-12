Во Франции заявили о вассальной зависимости Парижа от НАТО

Париж находится в «вассальной зависимости» от Североатлантического альянса, что подтверждает передача французского атомного авианосца «Шарль де Голль» под оперативный контроль НАТО. Об этом заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон на своей странице в социальной сети X.

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«Авианосец "Шарль де Голль" переходит под командование НАТО. Грустно. Это говорит о вассальной зависимости», — написал французский политик.

Отмечается, что правительство Франции впервые передало авианосец под контроль НАТО в рамках миссии в Средиземном море. Военно-морское мероприятие пройдет с 26 апреля по 10 мая.

Ранее Меланшон предупредил, что гипотетическая война с Россией может привести лишь к полному уничтожению Франции. По его словам, долг французов состоит в том, чтобы найти способы договориться о мире.