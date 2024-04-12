Трамп назначит бывшего ковбоя на должность министра сельского хозяйства

Экс-президент США Дональд Трамп назначит на должность министра сельского хозяйства бывшего ковбоя, комиссара по сельскому хозяйству Техаса Сида Миллера, если победит на президентских выборах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Миллера подозревали в нецелевом использовании государственных средств для поездки на родео, однако обвинений ему предъявлено не было. Кроме того, его бывший советник должен предстать перед судом этим летом по обвинению во взяточничестве в рамках схемы, связанной с лицензиями на коноплю из департамента Миллера.

«Тем не менее, Трамп дал понять некоторым союзникам, что Миллер является главным кандидатом на высший пост в Министерстве сельского хозяйства США», — рассказали двое чиновников, участвовавших в разговоре с Трампом, на условиях анонимности.

Миллер является заядлым участником родео, имеющим девять титулов чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует назначить лоялистов на большинство должностей, чтобы изменить внешнюю политику США, в случае своего переизбрания в 2024 году.