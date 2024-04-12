Глава ФБР заявил о риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обеспокоено растущей вероятностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, подобной теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом заявил директор американского ведомства Кристофер Рэй, передает РИА Новости.

Следствие получило «значимые данные» о подготовке обвиняемых в теракте в «Крокусе»

«Теперь все большую тревогу у нас вызывает вероятность скоординированной атаки здесь, у нас на родине, подобно атаке "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. «Ленты.ру») в России», — сказал Рей на слушаниях в Конгрессе.

22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по мирным гражданам, а также подожгли здание. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 из которых спасти не удалось.