Пока вы спали: РФ о ядерной угрозе в Финляндии и исторический максимум воды в Урале

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МИД РФ пообещал Финляндии контрмеры в случае создания для России ядерной угрозы

Финляндии напомнили, что ей абсолютно ничего не угрожало с российского направления до вступления в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства Владимир Ермаков рассказал про это в ходе интервью изданию.

Он также отметил, что Финляндия столкнется с военно-политическими контрмерами России в том случае, если создаст для нее ядерную угрозу.

Ранее власти Финляндии упомянули возможность транзита ядерного оружия НАТО по территории страны.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга преодолел исторический максимум

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом поднялся до отметки в 1 115 см, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от районной администрации.

При этом там же добавили, что вода в реке продолжает прибывать.

Раннее глава Оренбургской области Денис Паслер уже отмечал, что уровень воды в реке достиг исторического максимума, когда поднялся до 1 087 см.

WSJ: Иран может ответить Израилю в течение 24-48 часов

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, Израиль ждет подобного ответа от Ирана в течении 24-48 часов в связи с произошедшим ранее.

Напомним, до этого израильская сторона ударила по консульскому отделу Ирана в Дамаске.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

Военные силы РФ смогли уничтожить четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Василия Голубева.

По словам главы региона, по предварительным данным в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Разрушений также не выявлено.

Лукашенко поддержал идею Путина вернуться к проекту стамбульского договора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил мирные инициативы РФ и высказался об этом в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко обсудил это вместе со своим коллегой, президентом России Владимиром Путиным.

"Думаю, Владимир Владимирович <...>, а меня чутье никогда не обманывало, что ваши вот эти инициативы по мирному урегулированию конфликта, они найдут отклик на Украине ", - заверил он.

Глава Белоруссии также заявил, что базой для переговоров должны стать проекты договоренностей, которые обсуждались в ходе российско-украинских переговоров в Турции в 2022 году.