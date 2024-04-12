Словения поддержит заявку Палестины на вступление в ООН

Словения планирует поддержать заявку Палестины на вступление в Организацию Объединенных Наций (ООН) в качестве постоянного члена. Об этом сообщает Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на государственного секретаря по вопросам национальной и международной безопасности в кабинете премьер-министра Словении Войко Волка.

"Словения вместе с Францией и Мальтой поддержит это решение [заявку Палестины], в которое наша республика искренне верит", - сказал Волк.

Словения уверена, что Палестина должна быть в ООН и имеет право на голос в международной организации, добавил госсекретарь. Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года. На 2019 год ее независимость признали 138 государств — членов ООН из 193. До этого постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер сообщила, что Совет Безопасности ООН решил, что комитет организации по принятию новых членов рассмотрит заявку Палестины в апреле.