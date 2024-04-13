США не соблюдают график отмены введенных санкций против Венесуэлы

Правительственная делегация Венесуэлы на встрече 9 апреля с представителями США в Мексике обсуждала принятый ранее на переговорах в Дохе график отмены американских санкций, который не соблюдается со стороны США. Об этом говорится в коммюнике правительство Венесуэлы, размещенном в пятницу на странице министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса в Х (ранее Twitter).

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"На этой встрече мы рассмотрели договоренности, достигнутые на переговорах в Дохе между двумя делегациями по вопросам миграции и отмены санкций. Исходя из договоренностей, достигнутых в Дохе, мы отмечаем несоблюдение администрацией США согласованного графика отмены санкций", - говорится в коммюнике.

"Венесуэльское общество единодушно требует полной отмены всех санкций, которые затрагивают право на полноценную и мирную жизнь, нарушают международное право и Устав Организации Объединенных Наций", - подчеркивается в документе.

В правительственном коммюнике осуждаются "необъяснимые и корыстные утечки в американских СМИ о встречах, которые квалифицировались как частные".

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в четверг о "тайных переговорах" высокопоставленных чиновников США и Венесуэлы в Мехико 8 апреля. Согласно распространенной агентством информации, представитель Совета национальной безопасности США Даниэль Эриксон и председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес встретились в Мехико, чтобы обсудить условия проведения президентских выборов в Венесуэле. Встреча прошла в преддверии даты возможного возобновления санкций Вашингтона против Каракаса в нефтегазовом секторе.

В октябре 2023 года правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая венесуэльскую радикальную оппозицию, заключили в Барбадосе Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех, который, по утверждениям американской администрации, должен предоставить всем оппозиционным лидерам республики возможность участия в президентских выборах.

После январского постановления Верховного суда Венесуэлы об утверждении принятого ранее решения лишить политических прав победившую на праймериз крайне правой оппозиции Марию Корину Мачадо, что не дает ей права участвовать в президентских выборах, США обвинили венесуэльские власти в нарушении соглашения. Белый дом заявлял, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить часть экономических санкций, которые были временно отменены по результатам переговоров в Барбадосе. В январе Госдепартамент заявил, что действие американских санкций против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах может возобновиться с 18 апреля.