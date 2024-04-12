ВС США столкнутся с проблемами в случае отказа выделить ВСУ деньги

Американские войска в Европе столкнутся с трудностями, если конгресс не одобрит законопроект о допфинансировании, подразумевающий в том числе выделение средств Украине, заявила министр Сухопутных войск США Кристин Вормут. По её словам, к концу мая у Пентагона закончатся деньги на участие в военных манёврах в ЕС.

Она добавила, что при отсутствии дополнительного финансирования Вашингтон не сможет нарастить производство снарядов и восполнить запасы оружия. В свою очередь, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отметил, что нехватка боеприпасов подрывает позиции ВСУ на фронте. По словам аналитиков, такие заявления представителей Пентагона направлены на то, чтобы поддержать усилия Белого дома по лоббированию дальнейшего снабжения Киева вооружениями и деньгами.

Войска США в Европе столкнутся с трудностями, если конгресс не примет законопроект, который в том числе подразумевает дальнейшее финансирование Украины, заявила министр Сухопутных войск США Кристин Вормут на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей.

«Мы выделили где-то $800 млн на подготовку украинцев и также на оказание кое-какой поддержки по линии Центрального командования. И если мы не получим это дополнительное финансирование, у нас, по сути, к концу мая уже не будет денег для тех подразделений, которые сейчас находятся в Европе и выполняют миссию по обеспечению безопасности», — сказала она.

По её словам, у Пентагона, в частности, не будет средств на транспортировку дислоцированных в Европе подразделений и их ротацию.

«У нас нет денег на транспортировку, чтобы передислоцировать их, чтобы отправить подразделения им на смену. Мы не сможем поддерживать своё участие в том, что касается таких вещей как KFOR и учений в Европейском командовании в третьем и четвёртом кварталах. Так что если мы не получим это дополнительное финансирование, мы столкнёмся с рядом реальных проблем», — заявила чиновник.

Кроме того, отсутствие ассигнований не позволит Пентагону восполнить запасы вооружений взамен поставленных Киеву, утверждает Вормут.

«Мы предоставили украинцам снаряжения и материальных средств на $10 млрд. И в своих планах мы рассчитывали на это дополнительное финансирование для того, чтобы мы смогли восполнить те средства, которые мы предоставили украинцам... Восполнение здесь очень важно», — подчеркнула она.

От дальнейшего финансирования также зависит реализация планов Вашингтона нарастить производство артиллерийских боеприпасов до 100 тыс. штук в месяц, добавила Вормут.

«Прорыв на линии»

Министр также считает, что задержка помощи Украине ставит под угрозу положение ВСУ на фронте.

«В настоящий момент Украина реально начинает испытывать сложности в том, что касается возможности... стрелять в ответ. Так что я весьма обеспокоена. Мы видели, что Украина потеряла некоторые территории пару месяцев назад. И я думаю, сейчас существует реальный риск того, что русские могут совершить где-то прорыв на линии», — сказала она.

При этом Вормут сослалась на слова главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, который выступил по этому поводу на проходивших в тот же день слушаниях в комитете по делам вооружённых сил.

Каволи, в частности, сообщил, что ВСУ уступают российской стороне по количеству артиллерийских выстрелов в пропорции один к пяти. Военный полагает, что в ближайшие недели это соотношение может ухудшиться для Киева, достигнув уровня один к десяти. Каволи подчеркнул, что это не гипотетические рассуждения и речь идёт именно о неделях, а не месяцах.

Алармистские заявления представителей Пентагона прозвучали на фоне продолжающейся внутриполитической борьбы в США вокруг выделения Украине нового пакета помощи. Конгресс с осени прошлого года не может согласовать принятие соответствующего законопроекта.

В феврале сенат одобрил выделение из бюджета $95 млрд, из которых $60,1 млрд предназначались Украине. Однако палата представителей, в которой у республиканцев большинство, до сих пор не вынесла на голосование этот законопроект в том числе из-за разногласий с демократами по поводу путей решения миграционного кризиса на южной границе Соединённых Штатов (в принятом сенатом документе не прописаны меры об укреплении южной границы).

Как отмечают аналитики, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от спикера нижней палаты американского парламента республиканца Майка Джонсона, поскольку, согласно регламенту, именно он принимает решение о вынесении на голосование одобренного сенатом законопроекта. В связи с этим на него оказывают давление как демократы и представители администрации президента Джо Байдена, так и наиболее радикальная часть республиканцев, которая грозит спикеру отставкой, если он поддержит принятие усечённого законопроекта о дополнительном финансировании.

Оказать влияние на Джонсона попыталась и британская сторона. Глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон прибыл с этой целью в США, однако спикер отказался с ним встретиться. Ранее британский дипломат обсудил поддержку Киева с Дональдом Трампом, которого американские СМИ считают одним из главных инициаторов блокировки законопроекта. Однако, как утверждает Daily Mail, лоббирование интересов Украины Кэмероном, вероятно, получило отпор и со стороны экс-главы Белого дома.

«В подвешенном состоянии»

Как полагают аналитики, заявления представителей Пентагона в поддержку допфинансирования Украины стали частью усилий Белого дома по продавливанию в конгрессе законопроекта.

«Министр Сухопутных войск является членом действующей администрации. Соответственно, она должна поддерживать политику Вашингтона на украинском треке», — отметил в комментарии RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Они все (члены администрации Байдена. — RT) пытаются заставить конгресс и палату представителей проголосовать за предоставление Украине очередного пакета помощи. При этом каждый из них изощряется, как может», — сказал специалист в разговоре с RT.

В то же время специалист не исключает, что рано или поздно спикер палаты представителей может поддаться давлению демократов и Белого дома.

«Республиканцы считают, что у них ещё есть возможности для давления на Джонсона. Ведь в момент своего избрания спикер ориентировался на Трампа и считал, что он должен отрабатывать эту политическую линию до конца. Однако он сейчас сдал назад. Очевидно, что Джонсон обдумывает свои дальнейшие действия. Допускаю, что он, скорее, сдаст Трампа, чем будет за него держаться, но есть и другие варианты», — рассуждает аналитик.

В свою очередь, Владимир Батюк констатировал, что обострение внутриполитической борьбы в США делает туманными перспективы принятия законопроекта, предполагающего выделение дополнительной помощи Киеву.