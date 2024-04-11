Лукашенко заявил о поддержке позиции России по урегулированию на Украине
Белоруссия абсолютно поддерживает позицию России по мирному процессу. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я абсолютно поддерживаю вашу позицию, российского руководства по мирному процессу в этом конфликте", - сказал он.
Лукашенко добавил, что "сегодня есть все для того, чтобы сесть и договариваться". Однако Киев не демонстрирует готовности к процессу, подчеркнул он.
Путин прокомментировал отказ позвать РФ на конференцию в Швейцарии
"Не хотят - ясно, почему не хотят. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и на Украине этот голос услышат", - пояснил белорусский лидер.