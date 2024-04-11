Лукашенко заявил о поддержке позиции России по урегулированию на Украине

Белоруссия абсолютно поддерживает позицию России по мирному процессу. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я абсолютно поддерживаю вашу позицию, российского руководства по мирному процессу в этом конфликте", - сказал он.

Лукашенко добавил, что "сегодня есть все для того, чтобы сесть и договариваться". Однако Киев не демонстрирует готовности к процессу, подчеркнул он.

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