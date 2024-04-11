Испанскую королеву-мать экстренно госпитализировали

В Испании экстренно госпитализировали королеву-мать Софию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Lenta.ru

85-летняя супруга прежнего испанского монарха Хуана Карлоса I попала в больницу 10 апреля. У нее инфекция мочевыводящих путей. Сколько времени она проведет под надзором врачей, не уточняется.

Сын Софии, король Испании Филипп VI, каждый день навещает ее в больнице. После второго визита он пообщался с ожидавшими его журналистами и заверил их, что здоровью королевы ничто не угрожает.

У нее все прекрасно. Она полна энергии и ждет не дождется, когда ее выпишут и позволят вернуться Филипп VI король Испании

Ранее у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Эксперт по британской королевской семье Том Боуэр заявил, что монарх может отказаться от обычных лекарств для лечения рака в пользу траволечения и альтернативной медицины.