Стала известна реакция Ассанжа на заявления Байдена

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж обрадовался заявлениям президента США Джо Байдена о возможности снятия с него обвинений. Об этом заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

"Он [Ассанж] считает это положительным шагом и рад этим словам", - сказал Храфнссон в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он добавил, что WikiLeaks хотела бы обладать большей информацией о том, каким образом высказывания Байдена отразятся на дальнейшей судьбе Ассанжа.

10 апреля Байден заявил, что США рассматривают просьбу австралийских властей прекратить судебное преследование Ассанжа. В феврале премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поддержал призыв парламента страны к США и Великобритании прекратить дело против журналиста и позволить ему вернуться на родину.

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне 26 марта постановил, что 52-летний австралиец не будет немедленно экстрадирован в США, а его юристы могут получить возможность вновь оспорить решение о его выдаче. До 16 апреля американская сторона должна гарантировать суду, что в США Ассанжу не грозит смертная казнь, а в ходе судебного процесса у него будет возможность апеллировать к первой поправке к американской конституции, гарантирующей свободу слова.

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Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.