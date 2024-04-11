Иран назвал условие отказа от ответа на израильский удар по консульству

Постоянное представительство Ирана при ООН назвало условие отказа от ответа на израильский удар по консульству в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства в соцсетях.

Как рассказали в постпредстве, Иран мог бы отказаться от планов по ответным действиям против Израиля, если Совет Безопасности ООН выступит с осуждением израильской атаки.

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«Если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать», — сказано в сообщении израильского постпредства.

Напомним, что 1 апреля консульство Ирана в Дамаске попало под удар со стороны Израиля.