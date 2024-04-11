Пашинян: Армении отказываются продавать оружие из-за членства в ОДКБ

Многие страны отказывались продавать вооружение Армении из-за ее членства в ОДКБ. С таким утверждением премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в парламенте.

"Многие в мире говорили, что мы не будем продавать вам оружие, потому что вы - член ОДКБ", - сказал Пашинян.

При этом он вновь выступил с обвинениями в адрес РФ, в том числе по вопросу оборонного сотрудничества Москвы и Баку, и вновь выразил недовольство работой совместной с Россией системой ПВО.

"А что нам остается?". Пашинян пригрозил де-юре заморозить участие Армении в ОДКБ

В последнее время власти Армении неоднократно допускали критические высказывания в адрес России, Ереван пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах. В частности, премьер-министр страны Никол Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске, а также заявил, что республика приостановила участие в этой организации.