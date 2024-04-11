Молдавским оппозиционерам отказали во въезде в Румынию после визита в РФ

Членам молодежной организации молдавской оппозиционной партии «Возрождение» запретили въезд в Румынию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из лидеров молдавской оппозиции Юрия Витнянского.

С запретом на въезд в Румынию столкнулись двое членов организации Next Generation. Витнянский обратил внимание, что ранее они приняли участие во Всемирном фестивале молодежи в России. По данным РИА Новости, они были приглашены на европейский саммит новых альтернативных политических сил.

По данным Витнянского, запрет на въезд основан на запросе Службы информации и безопасности Молдавии.

«Сейчас им вменяется угроза национальной безопасности. Какая угроза безопасности, если во Всемирном фестивале молодежи принимали участие более 20 тысяч человек?!» - заявил Витнянский.

Он добавил, что у одного из столкнувшихся с запретом молодых людей также есть гражданство Греции.

«Этот нонсенс. Евросоюз запрещает въезд на свою территорию своим же гражданам?» - сказал политик.

Всемирный фестиваль молодежи, проходивший в марте, также посетила глава Гагаузской автономии Мoлдавии Евгения Гуцул.

В апреле Гуцул сообщила, что прокуратура Молдавии предъявила ей обвинение по делу, возбужденному два года назад. Она назвала это дело сфабрикованным «по четкому указанию» правящей партии и президента Молдавии Майи Санду. Гуцул отметила, что дело также касается партии «Шор».