Что известно об уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена. Она была крупнейшим энергогенерирующим предприятием региона и поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области. Какие еще об этом выходили новости сегодня, 11 апреля?

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Что произошло на Трипольской ТЭС

Украинские Telegram-каналы утром 11 апреля распространили информацию об ударе по Трипольской ТЭС, в результате которого станцию охватил пожар. Очевидцы опубликовали видео из окна многоэтажного дома с видом на полыхающее строение. На кадрах видно, что ТЭС получила существенные повреждения, вся ее территория в огне.

Информацию об уничтожении ТЭС также подтвердили в компании «Центрэнерго Украины», в ведении которой находится станция. По ее данным, объект был полностью выведен из строя, а в турбинном цехе начался пожар. Пока он не локализован.

Мэр города Украинка, где находится ТЭС, призвал граждан плотно закрыть окна, чтобы не дышать продуктами горения, зарядить электронные устройства и сделать максимальные запасы воды.

Что сообщают военкоры об уничтожении ТЭС

Минобороны РФ информацию об уничтожении Трипольской ТЭС не комментировало. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что объект был выведен из строя благодаря ракетчикам.

«Как бы то ни было, в украинском „Центрэнерго“ подтвердили ювелирность работы наших ракетчиков. ТЭС уничтожена, сотрудники не пострадали», — написал он в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале обратил внимание, что информацию о полном уничтожении ТЭС необходимо проверить.

«Разумеется, доверять врагу на слово не стоит, информация о повреждениях будет проверена и без ДТЭК (крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. — NEWS.ru), если хотя бы один энергоблок уцелел или ремонтопригоден, там потребуется добавка», — отметил он.

Чем известна Трипольская ТЭС

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км южнее Киева, возле населенного пункта Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС станция с установленной мощностью 1 800 МВт является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Она — поставщик электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.

Александр Коц обратил внимание, что ранее украинские власти сообщали, что якобы на Трипольской ТЭС были возведены защитные конструкции от ракетного удара.