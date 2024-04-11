На Украине разворовали деньги на восстановление Харькова
Украинские правоохранители выявили хищение более четырех млн долларов, предназначенных на восстановление Харькова, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По данным ведомства, один из влиятельных бизнесменов совместно с первым заместителем генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» заключил с подконтрольными ему фирмами прямые договора на поставку трубной продукции, окон и технической соли, передает ТАСС.
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Затем «победитель» посредством фирм-однодневок закупил продукцию у производителя и перепродал КП вдвое дороже.
Таким образом было похищено более 159,5 млн гривен (более 4 млн долларов), из них 564,7 тыс. были предоставлены Всемирным банком.