Тиглао: Филиппины стали «азиатской Украиной»

Филиппины стали «азиатской Украиной» и «сертифицированным вассалом США», при этом ссора с Китаем, с которой страну усиленно подталкивают, может обернуться катастрофой. Об этом заявил бывший пресс-секретарь и бывший глава администрации президента Филиппин Ригоберто Тиглао, пишет РИА Новости.

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Он отметил, что даже в «наихудшем кошмаре» не мог и представить, что США смогут вернуть Филиппинам «статус марионетки», а также сделают «страну сертифицированным вассалом».

«Точнее, оруженосцем-членом «трехстороннего союза» между США, Японией и Австралией, призванного сдержать усиление Китая, сверхдержавы, бросающей вызов гегемонии США. Теперь мы - азиатская Украина», - констатировал он.

Комментируя конфликт с Китаем из-за контроля над отмелью Аюнгин, Тиглао напомнил, что Пекин претендовал на эту территорию еще до Второй мировой войны, даже столетия назад. При этом эскалация может обернуться катастрофическими последствиями для Манилы, уверен он.

Бывший глава администрации президента Филиппин обратил внимание на то, что у Китая есть достаточно много способов экономического воздействия. Сначала Пекин может

сократить все инвестиции в Филиппины, затем резко упадет турпоток из Китая, а последним шагом станет приказ о замедлении, а затем прекращении торговли.

При этом прекращение или даже просто серьезное замедление торговли с Китаем приведет к «экономической катастрофе», уверен политик.

«На Китай приходится 20% нашей торговли, что вдвое больше, чем у США. На Филиппины, с другой стороны, приходится 2% торговли КНР, а это означает, что китайцы вряд ли почувствуют потерю этого рынка… Если смотреть со всех сторон, ссориться со сверхдержавой в нашем районе — это безумие», - уверен он.

Ранее министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро приказал увеличить численность войск, дислоцированных на самых северных островах недалеко от Тайваня. А газета Manila Times сообщила о переброске американской стороной крупного запаса топлива на Филиппины. По мнению издания, существует вероятность, что США готовятся к возможной войне с Китаем из-за Тайваня.