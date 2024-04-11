Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«НАТО нужно меньше поощрений и больше реализма»

Весной 2024 года НАТО отмечает свое 75-летие. Британский эксперт по европейской и трансатлантической безопасности Эдвард Лукас заявил в своей статье для The Times, что сторонники НАТО неизменно называют блок «самым успешным военным союзом в истории», но в действительности альянсу нужно «поменьше поощрений и побольше столкновений с реальностью». Больше дюжины стран НАТО до сих пор не способны потратить на оборону обещанные два процента ВВП, подчеркнул автор.

По мнению Лукаса, «нерешительность и отвлеченность» администрации президента США Джо Байдена, а также надвигающаяся перспектива президентства Дональда Трампа заставляют американский флаг, развевающийся во главе НАТО, «выглядеть потрепанным». Автор заявил, что в руководстве НАТО царит полный беспорядок, запасы оружия альянса невелики, а инфраструктура и логистика слабы. Лукас считает, что надежды НАТО одолеть Россию в гипотетическом военном конфликте «не имеют ничего общего с реальностью». НАТО не только недооценивает Москву, но и переоценивает себя, подчеркнул он.

Экс-разведчик США предупредил Украину о потере Харькова

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер считает, что в ближайшие недели Украина потеряет Харьков. В интервью Dialogue Works он заявил, что у ВСУ нет ресурсов, а российские силы успешно используют новые системы вооружения и превосходство в воздухе.

Риттер обратил внимание на статьи западных СМИ, предупреждающие, что Украина столкнется с серьезными проблемами в ближайшие полгода из-за дефицита боеприпасов. По мнению экс-разведчика, в нынешних условиях у Киева просто нет этих шести месяцев и для Украины «все кончено».

«Запад создал монстра в Израиле»

Обозреватель Yeni Safak Абдулла Мурадоглу обратил внимание на гибель сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в результате израильского удара по Газе. Среди жертв - палестинец, британцы, а также граждане США, Канады, Польши и Австралии.

Мурадоглу отметил, что это не первая атака в Газе, в результате которой погибли сотрудники международных организаций. Однако западные страны могут реагировать на такие атаки лишь упреками, не удерживающими Израиль от ударов, подчеркнул автор. В World Central Kitchen утверждают, что Израиль был заранее проинформирован о группе по раздаче продуктов, а автомобили группы были оснащены отличительными особенностями, однако это не помогло предотвратить атаку. По мнению Мурадоглу, США и их союзники «вместе создали монстра» в Израиле своей поддержкой и «теперь не знают, что с этим монстром делать».

«Швейцария меж двух огней»

В июне 2024 года Швейцария планирует провести международную конференцию по урегулированию на Украине. Берн рассчитывает побудить Россию и Украину найти компромисс, но пока это выглядит невозможным, пишет Le Temps.

Пока Швейцария хранит молчание о деталях запланированного саммита, однако местные СМИ сообщили со ссылкой на «несколько надежных источников», что встречу посетит президент США Джо Байден. В Москве уже заявили, что не примут участие в конференции: российские власти считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского» без учета интересов всех сторон. Неназванный дипломат заявил Le Temps, что с помощью конференции власти Украины, «несомненно», хотят убедить западных союзников увеличить поставки оружия.

«Россия создаст преемника грозной системы ТОС-1А»

В России разрабатывают преемника 220-миллиметровой термобарической реактивной артиллерийской системы ТОС-1А, пишет Military Watch Magazine. Издание отмечает, что боевые характеристики этой системы привлекли всеобщее внимание во время украинского кризиса.

Первый опытный образец системы уже построен, а производитель подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон». Машина на гусеничной базе получит новую пусковую установку, позволяющую увеличить дальность стрельбы и использовать новые боеприпасы. Но и возможности ТОС-1А значительно растут: недавно стало известно, что новая навигация улучшила точность работы системы до нескольких метров. ТОС-1А оптимальна для нейтрализации наземных сил противника на укрепленных позициях и позволяет разрушать траншеи и глубокие укрепления, подчеркивает Military Watch Magazine.