В Армении раскрыли подробности сотрудничества с США

Вице-премьер Армении Мгер Григорян раскрыл подробности сотрудничества Армении и США, по его словам это не направлено против Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Слова политика передает РИА Новости.

По его словам, Армения анонсировала свое намерение диверсифицировать свои торгово-экономические связи, а подобной политики придерживаются многие страны, что не совершается против какого-либо союза или другой страны.

«Политика диверсификации торгово-экономических связей не направлена против каких-либо союзов, тем более против ЕАЭС», — добавил Григорян.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что Вашингтон и Брюссель пытаются добиться выхода Армении из ЕАЭС и ОДКБ.