ЕС «в смятении» из-за решения суда по Авену и Фридману

Суд в ЕС удовлетворил иски бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, потребовавших отменить решения о санкциях 2022 года. Как пишет Financial Times, из-за выигрыша российских миллиардеров в суде санкционный режим ЕС оказался «в смятении».

Европейский суд общей юрисдикции встал на сторону Авена и Фридмана, заявив, что ЕС не смог доказать факт финансовой поддержки российского руководства со стороны бизнесменов. Суд аннулировал решения ЕС о санкциях против Авена и Фридмана, принятые в феврале и сентябре 2022 года.

Однако позже санкции ЕС против бизнесменов были продлены по новым основаниям, эти меры продолжают действовать. Авен и Фридман оспаривают эти решения в отдельных исках, которые пока не рассмотрены.

В Кремле отреагировали на снятие санкций ЕС с Авена и Фридмана

По версии Financial Times, решение европейского суда в пользу Авена и Фридмана открывает путь к оспариванию санкций «сотням связанных с Кремлем» бизнесменов. Чиновники и юристы, опрошенные FT, сочли решение суда «тревожным прецедентом»: по их мнению, он ставит под сомнение принцип близости к президенту РФ, которым объяснялись санкции против многих других людей.