Посольство РФ назвало ситуацию с Ассанжем «несмываемым позором»

Преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа легло несмываемым пятном позора на репутацию Великобритании и США и призвано запугать правозащитников. Об этом заявило российское посольство в Лондоне в связи с пятой годовщиной задержания Ассанжа, пишет РИА Новости.

52-летний журналист Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации, в том числе и о военных преступлениях. В данный момент он находится в лондонской тюрьме Белмарш, но последние несколько лет США добивается у Великобритании экстрадиции Ассанжа.

По мнению посольства России, пример Ассанжа показывает, что «сделано все, чтобы навсегда отбить у других правозащитников желание проливать свет на военные преступления США и их союзников».

«Судьба Джулиана Ассанжа остается несмываемым пятном позора на репутации британцев и их заокеанских партнеров (…) Международно признанные права человека и демократические ценности имеют значение для Лондона и Вашингтона лишь в тех случаях, когда могут использоваться в качестве инструмента давления на государства, не желающие играть по правилам англосаксов», - отмечается в заявлении дипломатов.

В посольстве обратили внимание на «крайне тяжелые условия одиночного содержания» журналиста, которые самым негативным образом отразились на его здоровье и выразили надежду, что адвокаты смогут отстоять своего подзащитного и «ситуация разрешится благополучно для Джулиана Ассанжа и его семьи».

«При этом есть серьезные сложности с обеспечением медицинского ухода. Таким образом, налицо явные признаки попрания целого ряда общепризнанных прав и свобод Джулиана Ассанжа», - говорится в заявлении.

Напомним, что после перенесенного микроинсульта Ассанж не смог даже принять участие в судебных заседаниях в Лондоне по видео. А его жена уверена, что выдача США убьет журналиста.