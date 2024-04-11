$93.22+0.47101.23+0.49
Войти в почту

Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 11 апреля

В постпредстве России при ООН анонсировали заседание Совбеза всемирной организации, посвящённое Украине.

Анонсировано заседание Совбеза ООН по Украине
© РИА Новости
«Сегодня, 11 апреля, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что во время брифинга Совбеза ООН будет поднят вопрос об атаках украинской армии на Запорожскую АЭС.

Швейцария назвала даты проведения мирной конференции по Украине

МАГАТЭ не считает удар ВСУ по корпусу ЗАЭС угрозой для ядерной безопасности.

В мире
Мария Захарова
МИД России
МАГАТЭ
Совбез ООН
ООН
Нью-Йорк
Украина