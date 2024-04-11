Анонсировано заседание Совбеза ООН по Украине

В постпредстве России при ООН анонсировали заседание Совбеза всемирной организации, посвящённое Украине.

«Сегодня, 11 апреля, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что во время брифинга Совбеза ООН будет поднят вопрос об атаках украинской армии на Запорожскую АЭС.

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