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Третья попытка пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" пройдет на Восточном

В четверг состоится третья попытка запуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.

До этого старт ракеты планировался на вторник, но за пару минут до него, автоматика отменила пуск. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

После этого пуск передвинули на среду. Но на этот раз отмена произошла по причине сбоя в системе контроля запуска двигателя.

При этом в Роскосмосе отмечают, что переносы по техническим причинам являются нормальными и на данном этапе испытаний как раз и должны выявлять подобные нюансы.

США считают неизбежным ответный удар Ирана по Израилю

В США уверены, что Иран ударит по военным и правительственным объектам Израиля в ответ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По мнению американцев и их союзников, удар с применением высокоточных ракет по Израилю произойдет в ближайшие дни.

Напомним, представители США сотрудничают с Израилем в обмене разведывательной информации по этой теме.

Антонов призвал США отказаться от заявлений, чреватых рисками эскалации

Посол России в США Анатолий Антонов предостерег США от опрометчивых заявлений. Об этом сообщает ТАСС.

«Администрации США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации», - отметил дипломат, отвечая на вопрос СМИ по поводу слов помощника главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Посол также отметил, что высказывания американских политиков по поводу Крыма подстегивают Киев на новые преступления.

Три российских села оказались отрезаны от центра из-за паводка

Сразу несколько населенных пунктов оказались отрезаны от регионального центра из-за паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от администрации Заречного сельского поселения Томской области.

Река Томь вышла из берегов и дороги к селам Батурино, Вершинино и Яр были подтоплены. В администрации добавили, что замечен перелив воды через региональную трассу между Казанкой и Батурино. Помимо этого, в двух населенных пунктах прогнозируют затопление улиц.

В Курской области были сбиты беспилотники

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы ВС РФ в регионе сбили три украинских БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

По предварительной информации, в результате атаки вражеских беспилотников никто не пострадал. Разрушений также не выявлено.