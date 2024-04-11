Германия решила заказать 35 танков для усиления бригады в Литве

Глава Минобороны Германии Борис Писториус намерен закупить 35 танков Leopard 2A8 с целью усиления немецкой бригады в Литве. О планах министра обороны ФРГ стало известно газете Welt.

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Неназванные источники сообщили, что заявка на приобретение боевых машин была направлена в бюджетный комитет парламента Германии. Сроки рассмотрения заявки в статье не уточняются.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Германии создать военную базу в Литве. По его мнению, данное намерение правительства ФРГ является нагнетанием напряженности, а также созданием очагов опасности для России.