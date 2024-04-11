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Трюдо считает, что Китай пытается вмешиваться в дела Канады с помощью диаспоры

Правительство Китая пытается вмешиваться во внутренние дела Канады с помощью многочисленной диаспоры в этой североамериканской стране. С таким утверждением выступил премьер-министр Джастин Трюдо на открытых слушаниях, которые проходят в рамках публичного расследования предполагаемого вмешательства, трансляцию ведут ведущие местные телеканалы.

Трюдо считает, что Китай пытается вмешиваться в дела Канады
© РИА Новости
"У Китая есть очень большая диаспора канадцев китайского происхождения, которые часто первыми становятся объектами попыток вмешательства со стороны этого иностранного государства", - сказал Трюдо. Он заверил, что его правительство с момента начала работы в 2015 году было осведомлено о подобных действиях КНР и других стран. По мнению премьера, иностранные государства, "особенно через диаспоры, могут проявлять интерес к канадским политическим процессам".

По словам Трюдо, его правительству "приходится применять сложный подход к Китаю". Канада хочет сотрудничать с КНР, но при необходимости может "бросить ей вызов" в таких вопросах, как права человека.

В сентябре 2023 года министр общественной безопасности Доминик Леблан объявил о решении провести публичное расследование предполагаемого вмешательства иностранных государств, в том числе Китая и России, в выборы и другие общественные процессы в Канаде. Расследование под руководством судьи из Квебека Мари-Жози Оуг должно завершиться в декабре 2024 года.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что РФ не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе в выборы. Китай также отвергал обвинения в свой адрес.

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