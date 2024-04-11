Трюдо считает, что Китай пытается вмешиваться в дела Канады

Правительство Китая пытается вмешиваться во внутренние дела Канады с помощью многочисленной диаспоры в этой североамериканской стране. С таким утверждением выступил премьер-министр Джастин Трюдо на открытых слушаниях, которые проходят в рамках публичного расследования предполагаемого вмешательства, трансляцию ведут ведущие местные телеканалы.

"У Китая есть очень большая диаспора канадцев китайского происхождения, которые часто первыми становятся объектами попыток вмешательства со стороны этого иностранного государства", - сказал Трюдо. Он заверил, что его правительство с момента начала работы в 2015 году было осведомлено о подобных действиях КНР и других стран. По мнению премьера, иностранные государства, "особенно через диаспоры, могут проявлять интерес к канадским политическим процессам".

По словам Трюдо, его правительству "приходится применять сложный подход к Китаю". Канада хочет сотрудничать с КНР, но при необходимости может "бросить ей вызов" в таких вопросах, как права человека.

В сентябре 2023 года министр общественной безопасности Доминик Леблан объявил о решении провести публичное расследование предполагаемого вмешательства иностранных государств, в том числе Китая и России, в выборы и другие общественные процессы в Канаде. Расследование под руководством судьи из Квебека Мари-Жози Оуг должно завершиться в декабре 2024 года.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что РФ не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе в выборы. Китай также отвергал обвинения в свой адрес.