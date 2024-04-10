Лидеры большинства стран Евросоюза демонстрируют удивительное лицемерие, когда речь заходит о конфликте на Украине и санкциях против России. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на встречах с общественностью в городах Биаторбадь (область Пешт) и Пакш (область Тольна). Мероприятия проходят в связи с предстоящими 9 июня выборами в Европарламент.

Он напомнил, что Венгрия не поставляет оружие Украине, выступает за урегулирование конфликта мирным путем и не поддерживает провалившуюся санкционную политику Брюсселя. По его словам, некоторые из его партнеров открыто этого не делают, но "выражают свою поддержку в sms-сообщениях".

"Это лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную политику", - сказал Сийярто, выступления которого транслировались в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр подчеркнул, что такой же подход наблюдается и в энергетическом сотрудничестве с Россией.

"Удивительное лицемерие проявляется в том, что все грозят кулаками русским, а когда мы отворачиваемся, то, упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес, а потом они снова потрясают кулаками", - сообщил Сийярто.

Остановившись на украинском конфликте, он заявил, что "в НАТО есть страна, которая не поставляет и никогда не поставляла оружие Украине, это Венгрия".

"На втором месте сейчас словаки, но они поставляли оружие в прошлом", - добавил глава МИД.

Он назвал опасными рассуждения на тему отправки западных войск на Украину и подтвердил, что Будапешт сохранит открытыми каналы связи с Москвой, в том числе для поиска путей урегулирования конфликта в соседней стране. Сийярто считает, что этот конфликт не может быть разрешен на поле боя, так как Россию невозможно победить, потому что она является ядерной державой, а Украина будет продолжать сопротивление благодаря поддержке Запада. Поэтому, заявил он, рано или поздно дело дойдет до дипломатического урегулирования.