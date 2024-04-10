Лидер новой оппозиции в Венгрии зарегистрировал партию на выборах в Европарламент

Бывший венгерский правительственный чиновник Петер Мадьяр, бросивший политический вызов премьер-министру страны Виктору Орбану, подал заявку на регистрацию партии для участия в выборах в Европарламент 9 июня.

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Представив документы в Министерство юстиции Венгрии, он сообщил, что будет баллотироваться на выборах в ЕП под эгидой уже существующей, но до сих пор почти никому не известной партии "Уважение и свобода". Мадьяр пояснил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что создать для этого свою новую партию он уже не может. Претендовать на места в Европарламенте могут только кандидаты от тех партий, которые были зарегистрированы в своих странах на момент официального объявления о выборах.

Минюст должен дать ответ Мадьяру в ближайшие дни. Ранее он заявлял, что хочет посмотреть, будут ли власти "мешать ему принять участие в выборах с помощью административных методов". 6 апреля по его призыву в Будапеште состоялся многотысячный митинг, участники которого обвиняли правительство в коррупции и призывали к отставке Орбана. Мадьяр также заявил о намерении участвовать в парламентских выборах в Венгрии в 2026 году.

Ранее 43-летний политик, возглавлявший Агентство по студенческим кредитам, опубликовал пленку, на которой его бывшая жена, экс-министр юстиции Юдит Варга рассказывает о попытке помощников главы ведомства премьера Антала Рогана уничтожить часть доказательств по так называемому делу Волнера - Шадля. Его главным фигурантом является бывший госсекретарь Минюста Пал Волнер, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьёрдя Шадля.

Прокуратура Венгрии, занимающаяся делом Волнера - Шадля, заверила, что доведет расследование до конца и никакие доказательства из него никто не удалял. Пока это единственная информация, на которой основаны обвинения Мадьяра в адрес властей. Поэтому представители правительства называют его заявления "бурей в стакане воды", а Варга в нескольких интервью посетовала на моральную нечистоплотность своего бывшего мужа, тайно сделавшего запись их разговора, а заодно рассказала о других его неблаговидных поступках.

Политической оппозиции выгодно продолжение этого скандала, однако Мадьяр не стремится блокироваться ни с левыми, ни с ультраправыми партиями, позиционируя себя как центриста. Он также утверждает, что страна устала от прежних политиков. Опрос, проведенный будапештским исследовательским центром Nezopont, показал, что он скорее переманит на свою сторону часть электората левых оппозиционных партий, а не тех избирателей, которые поддерживают правящую партию ФИДЕС и правительство Орбана.